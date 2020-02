Maltempo e disagi in Abruzzo: forte vento, neve, grandine e alberi caduti

By

Era stato annunciato e si è palesato: ad un mese dalla primavera arriva l’inverno. Le previsioni meteo hanno registrato un cambio di marcia improvviso nella giornata di ieri e quella odierna: brusco calo delle temperature, nevicate a quote basse nell’entroterra anche fino a 400 metri s.l.m., fortissimi venti e mareggiate specialmente sul litorale adriatico.

Stamane fiocchi di neve sono scesi anche in città, a Teramo. Sulle coste forti burrasche di pioggia, vento fortissimi e grandine. Temperature scese di quasi 10 gradi. Grandi disagi in alcuni paesi teramani, su tutti Isola del Gran Sasso e Montorio al Vomano: centinaia gli interventi dei pompieri per rimuovere piante cadute a terra.

Dal fine settimana si attende di nuovo un lieve rialzo delle temperature.