Martinsicuro: Carnevale 2020

L’amministrazione Comunale, in collaborazione con i commercianti, le associazioni, le società sportive, i quartieri e le pro loco organizza il “Carnevale 2020”. Come da tradizione saranno due gli appuntamenti: domenica 23 febbraio, con inizio alle ore 15:00, in via Aldo Moro a Martinsicuro: martedì 25 febbraio, sempre con inizio alle ore 15:00, in via Fabio Filzi a Villa Rosa.

La kermesse sarà animata da gruppi e maschere singole, animazione varia per grandi e piccini, mascotte, balli, car tuning e band musicali. Ospite del “Carnevale 2020” sarà la “Mo’ Better Band”, funky street band composta da 16 elementi che ha conquistato l’intero Paese con le sue apparizioni a “Italia’s Got Talent” e “Propaganda Live”. La “Mo’ Better Band” si esibisce ormai da anni in tutta Italia, tra eventi, festival di strada e spettacoli itineranti con il suo repertorio jazz, funky, blues in cui una varietà di ritmi e di armonie si fondono attraverso l’interpretazione musicale e fisica dei componenti della band.

Nel corso delle manifestazioni non sarà ammesso l’utilizzo di bombolette di schiuma o simili.