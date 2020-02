Martinsicuro: due appuntamenti per il Carnevale 2020

TEST

MARTINSICURO – In collaborazione con commercianti, Associazioni, Società sportive, Quartieri e Pro Loco, il Comune di Martinsicuro organizza il Carnevale 2020.

Gli appuntamenti sono per domenica 23 Febbraio 2020 in via Aldo Moro (Martinsicuro) ore 15.00 e martedì 25 febbraio 2020 in via Fabio Filzi (Villa Rosa) ore 15.00.

Saranno pomeriggi di animazione, mascotte, balli, car turing, band musicali, gruppi e maschere singole.

L’Amministrazione Comunale rinnova l’invito, durante l’evento, a non fare utilizzo di bombolette spray di schiuma o simili.