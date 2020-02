Mattarella all’UniTE, il commento del Sindaco di Martinsicuro

Inaugurazione dell’Anno Accademico all’Università di Teramo alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il Sindaco del Comune di Martinsicuro Massimo Vagnoni, attraverso i social network, ha voluto commentare la giornata.

“Un onore e un orgoglio aver partecipato come Sindaco della nostra Città alla cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico dell’Università degli Studi di Teramo .

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo breve e significativo intervento, nel salutare, attraverso i Sindaci presenti, tutte le nostre comunità, ha sottolineato l’importanza che cultura e istruzione rivestono nella crescita di un territorio .

Determinante, in tal senso, il ruolo svolto dalle nuove generazioni che hanno il diritto ad essere sostenute e formate nella maniera più adeguata possibile .

Ho apprezzato tantissimo la sobrietà e il tono istituzionale ed efficace del discorso del Presidente .

Parole dense di significato e di principi positivi che dovrebbero ispirare chiunque ricopre incarichi istituzionali .

Di questa giornata porterò per sempre con me un bellissimo ricordo; così come continuerò a lavorare nell’interesse della comunità facendo mie le raccomandazioni del Presidente Mattarella sulla centralità che i giovani devono avere nelle scelte politiche di gestione del territorio, mettendo al centro i loro interessi , le loro aspirazioni e i loro sogni .

Nel mio piccolo, cercherò di fare del mio meglio in tal senso.