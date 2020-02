MONTESILVANO – Sarebbero gravi le condizioni della donna di 31 anni e di suo figlio (6 anni) che ieri, a Montesilvano in via Vestina, sono stati investiti da uno scooter guidato da un 17enne di Francavilla al Mare mentre attraversavano la strada.

Immediatamente sul posto i sanitari del 118 sono intervenuti con ambulanze ed elicottero. Il bimbo versa in condizioni più critiche in quanto ha ripostato un politrauma, mentre la donna avrebbe riportato fratture agli arti inferiori. Ora, il bambino si trova ricoverato in rianimazione in prognosi riservata. In ospedale anche il conducente dello scooter che versa in stato di choc.