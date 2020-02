PESCARA – Non dava più notizie di se da sabato sera il 61enne trovato senza vita nella sua auto (una Fiat Punto rossa) ieri mattina, 17 febbraio. A dare l’allarme è stato un amico che passava in bicicletta nei pressi della stazione ed ha notato l’auto. Quando si è avvicinato ha trovato il corpo senza vita dell’uomo e subito ha allertato i sanitari del 118, che nulla hanno potuto fare se non constatarne il decesso. La morte sarebbe avvenuta per cause naturali. Sul posto sono intervenuti anche i militari della polizia e la Scientifica.