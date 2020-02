Pescara, Alan Parsons Project il 6 luglio al Teatro D’Annunzio

ALAN PARSONS LIVE PROJECT torna in Italia a quattro anni di distanza dal precedente tour per tre imperdibili live.

L’Ente Manifestazioni Pescaresi in collaborazione con Alhena Entertainment e Ventidieci organizza, nell’ambito del cartellone di Pescara Jazz 2020 (fuori abbonamento), l’imperdibile concerto del 6 luglio al Teatro D’Annunzio di Pescara.

I biglietti sono disponibili da sabato 15 febbraio sui circuiti Ticketone e Ciaotickets e relativi punti vendita autorizzati.

Significato particolare ha questo tour 2020 perché si celebrano i 40 anni dall’uscita di“The Turn of a Friendly Card”,uno degli album di maggior successo di Alan Parsons, che contiene, tra gli altri, Timee Games People Play.

Con 11 nomination ai Grammy Awards, Alan Parsons è una leggenda del rock, che ha legato il suo nome ad alcune delle più importanti produzioni al mondo: passato alla storia come l’ingegnere del suono del bestseller floydiano “The Dark Side Of The Moon“, contribuendo non poco a riprodurre il suono inconfondibile di quel disco; prima ancora di “Abbey Road” e “Let it Be” dei Beatles, è soprattutto la “mente e il cuore” del suo progetto artistico per eccellenza.

The Alan Parsons Project,un vero e proprio progetto musicale che trovò la propria concretizzazione grazie all’ingegno e alla creatività del suo artefice attorno a un rock sinfonico, in grado di unire strumenti classici alle più moderne tecnologie elettroniche, fornendo un notevole impulso all’evoluzione delle tecniche di registrazione e della musica elettronica, dando vita ad alcuni grandi successi come “Mammagamma” “I Robot”, “Eye In The Sky”, “Sirius“, “Don’t Answer me”, “Luciferama”, “Psychobabble”, solo per citarne alcuni dall’inconfondibile marchio di fabbrica, presenti nella scaletta dei suoi tour.

ALAN PARSONS LIVE PROJECT – THE TURN OF A FRIENDLY CARD 40TH ANNIVERSARY TOUR

4 luglio: ROMA – Auditorium parco della musica , Cavea

5 luglio: VERONA – Teatro Romano

6 luglio: PESCARA – Teatro D’Annunzio

Questi i prezzi dei biglietti per la data di Pescara (comprensivi dei diritti di prevendita):

Poltronissima: 57,50 €

Poltrona: 49,00 €

Gradinata: 30,00 €