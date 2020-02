Pescara-Ascoli: info biglietti e accrediti.

PESCARA – La società abruzzese ha reso noto prezzi e modalità d’acquisto dei tagliandi per la gara Pescara-Ascoli in programma allo Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia domenica 1° marzo alle ore 21:

“Campionato #SerieBKT #PescaraAscoli, in programma Domenica 1 Marzo allo #StadioAdriatico “Giovanni Cornacchia” di Pescara con inizio ore 21.00.

Tagliandi in vendita nei circuiti listicket, su pagina ufficiale Pescara Calcio e The Official Store Pescara Calcio in via Carducci 69. Prevista apertura botteghino, lato curva nord, il giorno della partita.

COSTO BIGLIETTO :

CURVA NORD – intero 12,00 euro – ridotto 9,00 euro

TRIBUNA ADRIATICA LATERALE – intero 18,00 euro – ridotto 13,00 euro

TRIBUNA ADRIATICA CENTRALE – intero 25,00 euro – ridotto 18,00 euro

TRIBUNA MAJELLA LATERALE – intero 34,00 euro – ridotto 24,00 euro

TRIBUNA MAJELLA CENTRALE – intero 48,00 euro – ridotto 34,00 euro

POLTRONISSIMA – intero 90,00 euro – ridotto 63,00 euro

ABBONATI CURVA SUD – libero accesso in Tribuna adriatica sia lato Nord che lato Sud

CURVA SUD DESTINATA ALLA TIFOSERIA OSPITE

Tariffa unica 15,00 euro

Nessuna limitazione TDT

Chiusura vendite settore ospiti fissata per Sabato 29 Febbraio, ore 19,00.

RICHIESTE DI ACCREDITO

STAMPA – Indirizzo e-mail: ufficio.stampa@pescaracalcio.com, dalle ore 10,00 di Martedì 24 Febbraio sino alle ore 19,00 di Mercoledì 26 Febbraio.

FIGC/AIA/CONI – Indirizzo e-mail: biglietteria@pescaracalcio.com, dalle ore 10,00 di Lunedì 24 febbraio sino alle ore 19,.00 di Mercoledì 26 Febbraio.

DIVERSAMENTE ABILI – Indirizzo e-mail: accrediti@pescaracalcio.com, dalle ore 10,00 di Lunedì 24 febbraio alle ore 19,00 di Mercoledì 26 Febbraio.

OSSERVATORI – Indirizzo e-mail: biglietteria@pescaracalcio.com, dalle ore 10,00 di Lunedì 24 Febbraio alle ore 19,00 di Mercoledì 26 Febbraio.

IMPORTANTE: