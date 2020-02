Tweet on Twitter

Dagli agenti della squadra volante e del Reparto prevenzione crimine Abruzzo, martedì 4 febbraio, è stato rinvenuto un chilo di eroina in una villetta abbandonata. La droga era imballata in una busta di cellophane termosaldata e nascosta in un frigorifero.

L’eroina è stata sequestrata e si sta procedendo all’identificazione degli spacciatori.