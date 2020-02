Piacenza-Samb: al via la prevendita.

By

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La S.S Sambenedettese Calcio comunica che da mercoledì 19 febbraio sarà attiva la prevendita per la ventisettesima giornata di campionato di serie C girone B, Piacenza-Samb, in programma domenica 23 febbraio alle ore 15 allo stadio “L.Garilli” di Piacenza.

I tagliandi per il settore ospiti saranno acquistabili in prevendita sul circuito Vivaticket, senza obbligo di supporter e/o fidelity card fino alle 19 di sabato 22 febbraio.

Il giorno della gara il botteghino ospiti resterà chiuso.

Per la gara in questione è prevista l’incedibilità del titolo.



Il costo dei tagliandi è il seguente:



CURVA SUD OSPITI (1632 POSTI)

intero €12,00 + diritti di prevendita

under 14: €2,00 (14 anni non compiuti)