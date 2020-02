Piacenza-Samb: i precedenti della Terna designata

By

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Signor Federico FONTANI, appartenente alla sezione di Siena, è stato designato a dirigere i rossoblù nell’ottava giornata del girone di Ritorno contro il Piacenza, in programma allo Stadio “Leonardo Garilli” di Piacenza, domenica 23 febbraio alle ore 15:00.

Suoi assistenti saranno la Signora Lucia ABRUZZESE (Assistente 1) della sezione di Foggia e il Signor Fabio PAPPAGALLO (Assistente 2) della sezione di Molfetta.

IL DIRETTORE DI GARA

Il Signor Federico FONTANI è alla terza stagione nella “C.A.N. C”.

Ha un precedente con la Samb:

15 settembre 2019, serie C, 4a giornata, SAMB-Arzignano 2-1 (Reti: 22pt Cais, 9st CERNIGOI, 41st FREDIANI. All.: Paolo Montero).

Tre precedenti con il Piacenza:

24 settembre 2017, serie C, 5a giornata, PIACENZA-Arzachena 2-1 ( 2 Calci di Rigore, entrambi trasformati: il primo al Piacenza sullo 0-0, il secondo all’Arzachena sull’1-0 ).

30 dicembre 2017, serie C, 21a giornata, Cuneo-PIACENZA 1-0 .

24 novembre 2019, serie C, 16a giornata, PIACENZA-Imolese 0-0.

In questa stagione ha arbitrato undici gare di campionato in serie C.

(3 vittorie in Casa, 5 Pareggi, 3 vittorie in Trasferta).

2 rigori assegnati (uno alla Squadra di Casa, l’altro agli Ospiti nella stessa gara).

Un’ espulsione (Squadra di Casa, “diretta”).

25 agosto, 1a giornata, Rende – Bisceglie 0-1.

15 settembre, 4a giornata, SAMB – Arzignano 2-1 .

. 29 settembre, 7a giornata, Lecco – Alessandria 0-2 .

. 9 ottobre, 2a giornata, Teramo – Sicula Leonzio 2-0 .

. 27 ottobre, 12a giornata, Ravenna-Cesena 1-1.

9 novembre, 14a giornata, Vibonese – Rieti 5-1 .

. 24 novembre, 16a giornata, PIACENZA-Imolese 0-0 .

. 8 dicembre, 18a giornata, Pro Patria – Novara 1-2 ( 2 Calci di Rigore assegnati, entrambi realizzati: il 1° al Novara sullo 0-0; il 2° alla Pro Patria sullo 0-1).

12 gennaio, 21a giornata, Giana Erminio-Olbia 2-2 (Espulsione Giana Erminio sul 2-2, “diretta”) .

22 gennaio, 20a giornata, Pergolettese-Como 0-0 .

. 2 febbraio, 24a giornata, R.Vicenza-Gubbio 0-0.

GLI ASSISTENTI

Sei precedenti per l’ “Assistente 1” Lucia Abruzzese della sezione di Foggia:

10 settembre 2016, Lega Pro, 3a giornata, SAMB-Mantova 1-3 (“Assistente 2”. All. Samb: Ottavio Palladini).

(“Assistente 2”. All. Samb: Ottavio Palladini). 23 aprile 2017, Lega Pro, 36a giornata, SAMB-Santarcangelo 2-3 (“Assistente 2”. All. Samb: Stefano Sanderra).

(“Assistente 2”. All. Samb: Stefano Sanderra). 3 e 20 settembre 2017, Serie C, 2a giornata, Fermana-SAMB 2-0 (“Assistente 2”. All. Samb: Francesco Moriero).

(“Assistente 2”. All. Samb: Francesco Moriero). 26 settembre 2018, Serie C, 3a giornata, SAMB-Vis Pesaro 1-1 (“Assistente 2”. All. Samb: Giuseppe Magi).

(“Assistente 2”. All. Samb: Giuseppe Magi). 23 febbraio 2019, Serie C, 28a giornata, SAMB-Ternana 2-0 (“Assistente 2”. All. Samb: Giorgio Roselli).

(“Assistente 2”. All. Samb: Giorgio Roselli). 24 marzo 2019, serie C, 32a giornata, Triestina-SAMB 4-0 (“Assistente 2”. All. Samb: Giorgio Roselli).

Sei precedenti per l’”Assistente 2” Fabio Pappagallo della sezione di Molfetta:

20 febbraio 2016, Serie D, 25a giornata, Matelica-SAMB 1-3 (“Assistente 1”. Allenatore Samb: Ottavio Palladini).

(“Assistente 1”. Allenatore Samb: Ottavio Palladini). 13 agosto 2016, Coppa Italia Lega Pro, 1° turno-2a gara, SAMB-Viterbese 2-1 (“Assistente 2”. Allenatore Samb: Ottavio Palladini).

(“Assistente 2”. Allenatore Samb: Ottavio Palladini). 29 gennaio 2017, Lega Pro, 23a giornata, SAMB-Gubbio 2-0 (“Assistente 2”. Allenatore Samb: Stefano Sanderra).

(“Assistente 2”. Allenatore Samb: Stefano Sanderra). 15 dicembre 2018, Serie C, 17a giornata, SAMB-Rimini 1-0 (“Assistente 2”. Allenatore Samb: Giorgio Roselli).

(“Assistente 2”. Allenatore Samb: Giorgio Roselli). 24 marzo 2019, serie C, 32a giornata, Triestina-SAMB 4-0 (“Assistente 1”. All. Samb: Giorgio Roselli).

(“Assistente 1”. All. Samb: Giorgio Roselli). 3 novembre 2019, serie C, 13a giornata, Reggiana-SAMB 2-1 (“Assistente 1”. All. Samb: Paolo Montero).

Luigi Tommolini

