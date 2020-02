Pineto si Koalizza, generosità di due pinetesi in Australia per aiutare gli animali feriti dagli incendi

PINETO – “Pineto si Koalizza. Racconto di un viaggio in Australia partito del cuore”, è questo il titolo dell’incontro voluto dall’Amministrazione Comunale di Pineto per raccontare e rendere nota a tutti una storia di generosità, altruismo e amore per gli animali che ha avuto per protagonisti due ragazzi di Pineto, Valerio Ciarrocchi e la sua compagna Federica Cimini, i quali – commossi dalle notizie dei tanti animali sofferenti a causa del devastante incendio che ha colpito l’Australia – hanno deciso di partire e dare il loro contributo.

Questa esperienza verrà raccontata dagli stessi protagonisti martedì 4 febbraio 2020 alle 18, al primo piano di Villa Filiani, nel corso di un incontro al quale interverranno il Sindaco di Pineto, Robert Verrocchio, l’Assessora al Benessere e Tutela del Mondo Animale del Comune di Pineto, Jessica Martella, e il Professor Leonardo Della Salda della Facoltà di Veterinaria dell’Università degli Studi di Teramo.

La cittadinanza è invitata a partecipare.