Poesia, vino e burger gourmet per “Vinburger” speciale San Valentino

LANCIANO – Parla di amore, passione e poesia il prossimo appuntamento di Vinburger previsto per San Valentino. Il consolidato format che unisce il sapore e il gusto dei piatti gourmet firmati Gramburger al buon vino autoctono questa volta fa un passo in avanti e arricchisce l’evento del prossimo 14 febbraio con la performance “Donne, femmine e muse” tenuta dall’attrice e scrittrice Franca Minnucci che declamerà le più belle lettere d’amore scritte da Gabriele D’Annunzio alle sue donne. Il poeta dell’amore per eccellenza farà da sfondo all’evento di degustazione che sarà completamente ispirato al Vate e impreziosito da un piacevole sottofondo di musica dal vivo attinente al tema della serata. Anche i nomi degli abbinamenti burger-vino porteranno il nome degli elementi che contraddistinguono l’opera di D’Annunzio.

Dopo un ricco aperitivo di benvenuto con uno sfizioso misto di fritti accompagnato da uno spumante Pecorino, sarà servito il primo abbinamento che porta il nome di “piacere” con il burger Salvia e Liquirizia (hamburger di pollo, panino hamburger al cacao, salvia in crosta di farina di grano, pomodoro rosso ramato Sicilia, insalata iceberg, sciroppo alla liquirizia) e Abruzzo Pecorino DOC 2019.

A seguire il momento gustoso chiamato “amore” con tagliata di hamburger all’abruzzese (tagliata di hamburger di arrosticino, pomodoro rosso, insalata, scaglie di formaggio pecorino abruzzese, ventricina vastese arrostita) accompagnata da Montepulciano d’Abruzzo DOC 2017.

E dopo l’amore non può che esserci la “passione”, in questo caso quella creata dall’abbinamento panino hamburger Rosso Passione (hamburger di agnello, insalata, salsa boscaiola, formaggio allo zenzero, pancetta croccante) e Cerasuolo D’Abruzzo DOC 2019.

Il tutto sarà completato da una mousse al cioccolato fondente con Ratafia del Drago.

La serata sarà presentata dalla giornalista Gioia Salvatore.

I vini autoctoni sono forniti dalla “Tenuta Tre Gemme” mentre partner ufficiale dell’evento è Celiberti Beverage. Per partecipare all’esclusiva iniziativa è necessaria, come di consueto, la prenotazione (info 0872 466010).