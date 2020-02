PESCARA – Premettiamo che in questo articolo non si vuole avallare una disinformazione tendenziosa e faziosa che rischia di esacerbare uno stato d’animo collettivo già compromesso a causa dell’emergenza Covid-19. Infatti, non si vuole trattare qui l’argomento del Coronavirus, ma si vuole esporre la situazione che ad oggi riguarda gli studenti Erasmus dell’Università “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara. La quale, riguardo la questione Erasmus, non ha ancora dato direttive chiare agli studenti che sono in procinto di partire o che si trovano già in paesi stranieri.

È lasciata ai soli studenti la responsabilità di decidere se partire o meno nonostante tutte le complicanze dovute all’emergenza Coronavirus e alle conseguenze che questo porta: studenti che provengono dall’Italia e arrivano in un paese straniero per studiare rischiano o di essere rispediti in Italia o di rimanere in quarantena per 2 settimane. Gli studenti non sono pacchi postali, hanno bisogno di tutele.

L’università ha dato la possibilità di rimandare la data di partenza agli studenti che dovranno partire per il nuovo semestre o di decidere se annullare l’Erasmus attraverso la clausola “cause di forza maggiore” come previsto dal Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. È giusto che i soli studenti debbano decidere in una situazione in continua evoluzione e senza certezze?

Un’ulteriore complicanza è dovuta al fatto che l’università non ha preso contatti con le università ospitanti e ha lasciato agli studenti non solo la scelta di partire o meno, ma anche questo onere, senza un’ufficialità di fondo.

La Questione Erasmus alla “G. D’Annunzio” è stata rimandata alla responsabilità degli studenti. Il singolo studente può chiedere per sé, ma solo l’università, in quanto istituzione, può informarsi e agire per tutti gli studenti.