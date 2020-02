Ragazzo sui binari finisce in ospedale, condizioni stabili

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

L’AQUILA – Incidente ferroviario a Bazzano alle 13 di ieri, lungo la linea che collega L’Aquila a Sulmona. Un 21enne aquilano è rimasto ferito per cause ancora da chiarire.

Il giovane stava camminando sui binari. Il macchinista del treno lo ha notato in tempo e ha frenato, in modo da poter limitarla potenza dell’impatto dato che il giovane non si spostava dai binari. Il 21enne è stato urtato alla testa, ma di striscio

Il giovane è stato soccorso dai medici e da un elicottero del 118. Le condizioni del giovane, trasferito immediatamente in ambulanza al San Salvatore, non sono gravi. Secondo la Polfer, non ci sarebbero responsabilità del macchinista sull’incidente.