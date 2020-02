Tweet on Twitter

Share on Facebook

Tanta paura per una ragazzina di 14 anni che questa mattina è stata investita da un furgone mentre andava a scuola, tra via Piemonte e la Statale 16.

L’uomo alla guida del mezzo si è subito fermato per prestare aiuto ed ha immediatamente chiamato il 118. Fortunatamente la giovane, nonostante i vari traumi riportati, non è in pericolo di vita. Sul posto ambulanza e polizia stradale.