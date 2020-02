Salvini a Chieti per Di Stefano Sindaco

Il leader della Lega, Matteo Salvini sarà il 20 febbraio a Chieti per una conferenza stampa prevista alle 13.30 presso la sala consiliare della Provincia in Corso Marrucino, 97 alla presenza dell’on.Luigi D’eramo e del candidato sindaco Fabrizio Di Stefano.

“Torna in Abruzzo, a Chieti, il nostro Segretario Matteo Salvini. – afferma in una nota stampa il deputato e coordinatore regionale della Lega Luigi D’Eramo – Come annunciato poche settimane fa, Salvini aveva promesso all’Abruzzo una presenza costante per rinnovare il legame solido con i militanti e con i Comuni che si apprestano a tornare al voto in primavera. Domani sarà l’occasione per fare il punto in vista delle elezioni amministrative che vedranno protagonista la Lega”.

Lo si legge da una nota della Lega Abruzzo.