Samb: si torna sul campo. Infermeria

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ripresa degli allenamenti per i rossoblu che si sono ritrovati nel primo pomeriggio di oggi al Riviera per iniziare a preparare la trasferta di Piacenza in programma domenica prossima allo stadio Garilli (calcio d’inizio ore 15).

Dopo un lavoro iniziale di mobilità articolare di gruppo, i calciatori impiegati nel match con il Ravenna hanno sostenuto un lavoro metabolico con palla e senza, mentre gli altri hanno svolto esercitazioni integrative aerobiche per poi terminare con una partitella a ranghi ridotti.