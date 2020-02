San Benedetto del Tronto: punto su coronavirus

Comunicato ufficiale delle ore 13 del comune di San Benedetto del Tronto.

Questa mattina il sindaco Piunti ha riunito assessori e dirigenti comunali per concordare le migliori modalità per attuare, in uffici, strutture e situazioni aggregative di competenza comunale, le direttive nazionali finalizzate a prevenire, con adeguati comportamenti, possibili forme di contagio da #coronavirus.

Durante la riunione sono arrivati i riflessi della conferenza stampa del presidente della Regione Marche di illustrazione dei provvedimenti allo studio sui quali, però, non c’è una versione definitiva.

SI SOTTOLINEA DUNQUE CHE, AL MOMENTO, NON C’È ALCUNA DISPOSIZIONE IN MERITO ALLA CHIUSURA DELLE SCUOLE.

Si attendono ulteriori indicazioni che dovrebbero scaturire da un vertice regionale degli organi preposti alla tutela della salute pubblica previsto per il pomeriggio.