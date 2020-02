Serie A: il punto del campionato

Domenica di calcio in serie A molto calda (anche in serie C, ma ne parleremo in altri articoli).

La vittoria per 2 a 0 della Juventus sul Brescia porta la squadra di Sarri alla vetta “solitaria” della classifica. Una buona notizia il ritorno di Chiellini, anche per la Nazionale.

La Lazio, con un grande centrocampo, ha battuto per 2 a 1 l’Inter all’Olimpico; la squadra di Inzaghi si trova a un solo punto dalla Juventus e ha scavalcato i nerazzurri, sotto di due punti. Campionato sempre acceso con tre contendenti.

L’Atalanta sabato sera ha battuto per 2 a 1 la Roma, sempre in una posizione incerta; sei punti la separano dagli orobici nella corsa Champions.

Questa sera andremo a San Siro per l’incontro tra Milan e Torino. Le formazioni al momento potrebbero essere le seguenti.

MILAN (4-2-3-1): G.Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Bonaventura, Rebic; Ibrahimovic. ALL.: Pioli.

A DISP.: Begovic, A.Donnarumma, Gabbia, Musacchio, Laxalt, Paquetà, Saelemaekers, Leao.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Bremer, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Lukic, Rincon, Meitè, Ansaldi; Belotti, Berenguer. ALL.: Longo.

A DISP.: Rosati, Ujkani, Djidji, Aina, Singo, Adopo, Baselli, Edera, Verdi, Zaza, Millico.

ARBITRO: Fabbri di Ravenna.

