Serie A: la lotta a tre per lo scudetto

Dopo la vittoria del Napoli a Brescia in rimonta per due a uno, torna il campionato di Serie A.

Alle ore 18 la capolista Juventus giocherà a Ferrara contro la Spal ( lo scorso anno i romagnoli vinsero per 2 a 1, con una formazione bianconera piena di riserve e giocatori della Under 23). Dovrebbe tornare in campo titolare Chiellini. Aggiornamenti in diretta con il nostro inviato.

In serata a Firenze, il Milan di Pioli contro la Fiorentina.

Domenica a pranzo un gustoso Genoa-Lazio, un altro testa-coda dove scudetto e retrocessione si mescolano, come in quel di Ferrara.

Alle 18 un Roma-Lecce che ricorda epiche vittorie (e sconfitte).

La giornata terminerà con il posticipo da San Siro (che seguiremo in diretta) tra l’Inter e la Sampdoria.

Come sempre le dirette tv su Sky e DAZN.