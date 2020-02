Serie B: Ascoli a Livorno e il Pescara ospita il Cosenza

Torna la serie B per Ascoli e Pescara.

Questi, con il contributo di digital-sat.it i due incontri delle squadre che seguiamo di Marche e Abruzzo.

Sabato 1 febbraio 2020

Serie B 22a Giornata: Livorno vs Ascoli (diretta esclusiva)

Telecronaca: Cristiano Puccetti

Bordocampo ed interviste: Salvatore Marino

Il Livorno ha bisogno di tre punti per cercare di uscire dalla zona retrocessione e non sarà facile avere la meglio sull’Ascoli, autore finora di una buona stagione. Dopo il successo dell’andata, gli ospiti sperano di ripetersi anche in trasferta. Chi avrà la meglio all’Armando Picchi? In Toscana i confronti ufficiali tra le due squadre sono 15: in bilancio 9 vittorie amaranto (ultima 1-0 nella B dell’anno scorso), 4 pareggi (ultimo 1-1 nella B 2010/11) e 2 successi bianconeri (ultimo 3-1 nella B 2015/16). Livorno senza successi da 10 giornate, con score di 3 pareggi e 7 sconfitte. Ultima vittoria amaranto il 2 novembre scorso, 2-1 al Picchi sulla Juve Stabia. Due soli punti nelle ultime 10 trasferte per l’ Ascoli (con 8 sconfitte a corredo del bilancio, di cui 5 nelle ultime 5 giocate con ultimo pari l’1-1 di Salerno del 30 novembre scorso). Ultima vittoria esterna marchigiana il 21 settembre scorso, 5-1 in casa della Juve Stabia. Sempre fuori casa bianconeri a porta aperta da 20 partite di fila, con 44 gol subiti ed ultima porta inviolata il 23 febbraio 2019, 1-0 a Cremona.

Lunedì 3 febbraio alle ore 21:

Serie B 22a Giornata: Pescara vs Cosenza (diretta esclusiva) – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Telecronaca: Marco Calabresi – Commento Tecnico: Stefan SchwochBordocampo ed interviste: Giorgio Basile

Per il posticipo della 22ª giornata, il Pescara è pronto a giocarsi le sue chance contro il Cosenza. Di fronte al proprio pubblico, i padroni di casa sperano di cogliere i tre punti e proseguire la striscia positiva di risultati contro gli avversari odierni. Gli ospiti, infatti, non battono il Pescara in gare ufficiali dal novembre 2009, mentre il Cosenza non ha mai vinto all’Adriatico. Come finirà il match tra le due squadre? I precedenti ufficiali in Abruzzo tra le due squadre sono 26: 12 i successi biancazzurri (ultimo 3-1 nella I Divisione 2009/10), 12 i pareggi (ultimo 1-1 nella B dell’anno scorso) e 2 vittorie calabresi (ultima 2-1 nella C 1967/68). Il Pescara non vince in casa dal 2 novembre scorso, 3-0 sul Pisa; nelle 5 uscite successive davanti al pubblico amico 4 pareggi ed 1 sconfitta, il bilancio. Pescara scatenato dopo la pausa: 8 le reti biancazzurre dal 46’ al 60’. Cosenza a porta aperta fuori casa da 10 match, per un totale di 15 reti al passivo. Ultima porta inviolata lo 0-0 a Crotone del 24 agosto scorso. Cosenza vittorioso due volte in spareggi giocati a Pescara: nel 1990/91 per la salvezza in B, 1-0 sulla Salernitana, nel 2017/18 per la salire in B, 3-1 sul Siena.

La partita di ieri tra Cremonese e Pisa è finita 4 a 3 per i toscani.