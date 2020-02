Serie C: CoronaVirus blocca altre 5 gare…

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – CoronaVirus spara sulle competizioni calcistiche nazionali e professionistiche…

In serie C nel turno odierno sono state rinviate cinque gare di cui tre nel girone B.

Altrettante gare, per ora, sono state bloccate dal Virus per il turno infrasettimanale in programma mercoledì 26 febbraio.

Quattro nel girone A e una nel girone B.

Di seguito i comunicati della Lega Pro:

“Su indicazione del Consiglio dei Ministri, il CONI invita le FSN, DSA e EPS a sospendere per la giornata di domenica 23 febbraio tutte le attività sportive in programma nelle regioni di Lombardia e Veneto; le partite del campionato di Serie C, che si disputano in Lombardia e in Veneto sono sospese. Per il campionato si tratta di

Piacenza-Sambenedettese

Giana E.-Como

Lecco-Pro Patria

Arzignano Valchiampo-Padova

Feralpisalò-Carpi”.

“La Lega Pro, con lo scopo di rendere meno gravosa per le istituzioni ed autorità locali l’attività organizzativa in un periodo estremamente delicato- spiega Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro – e per consentire alle nostre società la corretta gestione del prossimo turno di campionato, in programma mercoledì 26 febbraio, nelle regioni di Lombardia e Veneto,ha disposto il rinvio delle gare : Albinoleffe-Monza

Como-Alessandria

Pergolettese-Carrarese

Pro Patria-Olbia

L.R. Vicenza-Piacenza“.