E’ stato trovato e fermato l’uomo di 30 anni che lo scorso venerdì aveva tentato di rapinare una sala slot di Colonnella innsecando un conflitto a fuoco con i carabinieri.

L’uomo è stato fermato in un androne di una palazzina nel centro storico di Brindisi, in Puglia. E’ stato posto immediatamente in fermo di polizia giudiziaria dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Teramo.

Durante la perquisizione, nel suo zaino, sono stati rinvenuti 20 proiettili calibro 22 per la sua pistola.