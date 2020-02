Spettacoli di Maurizio Battista e Massimo Ranieri rinviati nelle Marche. Nuove date di recupero.

By

ANCONA – In ottemperanza all’emergenza sanitaria per evitare il diffondersi del COVID-19 e alle relative disposizioni ministeriali, Ventidieci e Alhena Entertainment hanno comunicato il rinvio dello spettacolo di Maurizio Battista, previsto domani 28 febbraio, nella seguente data: San Benedetto del Tronto – Palariviera in data 28 aprile.

Posticipato anche lo spettacolo di MASSIMO RANIERI, inizialmente previsto per il 27 febbraio 2020, nelle seguente data: ANCONA – Teatro delle MUSE 5 giugno.

I biglietti acquistati per le date iniziali restano validi alle medesime modalità di fruizione.