Teramo, esonerato Bruno Tedino. Trovato già il sostituto

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

TERAMO – Con una nota societaria, il Teramo ha annunciato di aver esonerato il mister Bruno Tedino. E’ stata fatale la brutta sconfitta in casa per 0-3 con il Monopoli, ma soprattutto un atteggiamento di squadra che non ha mai convinto la dirigenza teramana. Al suo posto domani verrà promosso Cetteo Di Mascio, attuale responsabile del settore giovanile.

IL COMUNICATO

La S.S. Teramo Calcio rende noto di aver sollevato dai rispettivi incarichi, il responsabile tecnico della prima squadra Bruno Tedino ed il suo vice Carlo Marchetto.

A loro la società rivolge il proprio ringraziamento per la professionalità e la dedizione nel lavoro mostrate in questi mesi.

Nelle prossime ore verrà reso noto il nome del nuovo allenatore biancorosso.