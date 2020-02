Teramo: il Sindaco sul Coronavirus

Appena uscito dalla visita presso i reparti di malattie infettive e pronto soccorso dell’ospedale Mazzini di Teramo, visita finalizzata a verificare la situazione coronavirus nel nostro territorio.

La situazione al momento è assolutamente sotto controllo, fermo restando lo stato di monitoraggio costante e di ragionevole allerta; ogni caso che ha presentato e che può presentare il minimo sospetto o dubbio é stato ed è trattato dal personale medico dedicato con la massima attenzione sulla base dei principi di precauzione e di prevenzione.

Oltre alle prescrizioni stabilite puntualmente dal ministero della salute, e che sono riportarte sul sito istituzionale e sul profilo Facebook del Comune di Teramo (già condiviso), si ribadisce, come comunicato dalla Regione, il fermo invito a non recarsi nei pronti soccorso degli ospedali, ma di rivolgersi al proprio medico di famiglia che farà una prima valutazione del caso e solo eventualmente avvierà le procedure per il ricovero ospedaliero. Per evitare, infatti, il propagarsi del contagio è fondamentale che il paziente non si rechi da solo nelle sale di attesa e di triage dei pronti soccorso.

Si ricorda che per ogni informazione è a disposizione degli utenti il numero unico nazionale 1500, ma ogni Asl per far fronte al prevedibile aumento di richieste di notizie da parte degli utenti, ha messo a disposizione (oltre ai recapiti delle guardie mediche) anche i seguenti numeri: Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila 118; Asl Lanciano-Vasto-Chieti 800860146; Asl Pescara 3336162872 e 118; Asl Teramo 800090147.l

Ringrazio con tutto il cuore il personale medico, infermieristico e sanitario tutto per l’attività che con grande cura e attenzione si sta svolgendo sul nostro territorio.

Come istituzioni, insieme alla nostra ASL, stiamo costantemente monitorando la situazione e siamo pronti a ogni evenienza per mettere in campo tutte le azioni richieste a tutela della nostra popolazione.

Non siamo e non siete soli.

Questa la dichiarazione del Sindaco Gianguido D’Alberto dopo l’allarme coronavirus in Italia.