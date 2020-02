Sono finiti nei guai due teramani di 40 e 64 anni. Su di loro graverebbe l’accusa di ripetuti maltrattamenti nei confronti delle loro rispettive compagne.

Secondo quanto dichiarato dalla ex moglie del 64enne, pare che l’uomo l’abbia maltrattata per anni sia fisicamente che psicologicamente. I litigi scaturivano da problemi di convivenza e questioni economiche.

Per il 40enne invece le accuse sarebbero più gravi, in quanto avrebbe picchiato ripetutamente la moglie, mandandola anche in ospedale, in presenza dei figli piccoli. L’uomo inoltre, averebbe anche minacciato di morte la donna se non avesse interrotto qualsiasi rapporto con la famiglia di origine.

I due uomini sono stati rinviati a giudizio.