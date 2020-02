Torano Nuovo: comunicazione su Coronavirus

25 febbraio 2020 – Coronavirus: situazione. Stamane si è svolta una riunione presso la Prefettura.

Al momento non si riscontrano contagi sul territorio comunale e provinciale; NON SUSSISTE ALCUNA EMERGENZA SANITARIA, ALMENO ALLO STATO ATTUALE.

Per eventuali informazioni, la Asl di Teramo – presente all’incontro odierno nella persona del Direttore M. Di Giosia – raccomanda di non chiamare il 118 e di non affollare il Pronto Soccorso ma di chiamare il numero attivato dal Ministero della Salute 1500. La Asl informa, inoltre, di aver attivato un servizio di help desk telefonico per segnalare eventuali situazioni da verificare (800.09.01.47).

Non c’è alcuna disposizione di chiusura delle Scuole.

La situazione è in continuo monitoraggio e la cittadinanza sarà costantemente aggiornata.

Il Sindaco