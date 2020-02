Tweet on Twitter

Un colpo fallito quello tentato nella notte tra sabato e domenica dopo le 2, nella Banca di credito cooperativo di Castiglione e Pianella.

La banda si è prima introdotta nell’edificio che confina con la Banca, sfondando la porta e con una mazzetta, poi ha rotto il muro di cartongesso che separa i due edifici. Le telecamere erano state messe fuori uso ma non l’allarme che era collegato con l’istituto di vigilanza. I ladri, non sono riusciti a portare via la pesantissima cassaforte ma sono riusciti a fuggire prima che la vigilanza arrivasse.