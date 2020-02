Ultim’ora: CoronaVirus ferma Piacenza-Samb

By

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La misura precauzionale dopo il vertice in Prefettura, salta anche la gara di Serie C.

Sospesa anche la gara della Berretti a Podenzano contro la Virtus Verona. Per quanto riguarda Under 17 e Under 15, impegnate a Carpi, il club chiederà il rinvio.

“L’emergenza Coronavirus che ha colpito il lodigiano, in particolare le zone di Codogno, Casalpusterlengo e Castiglione d’Adda, ha portato al rinvio ufficiale della partita di Serie C tra Piacenza e Sambenedettese in programma domenica 23 febbraio al Garilli (ore 15).

La decisione è stata presa dalla prefettura a causa della contiguità territoriali dei centri lombardi col piacentino, in particolare anche perché è risaputo che un buon numero di supporter biancorossi arriva proprio da quelle zone che stanno sull’altra sponda del Po ma che da sempre hanno subito l’influenza della città.

A chiudere sono, oltre alle scuole, anche tutti gli impianti sportivi delle città nel fine settimana, sia per le partite dilettantistiche, giovanili o dei professionisti.

Per quanto riguarda Under 17 e Under 15, impegnate a Carpi, il club chiederà il rinvio a causa del fatto che numerosi giocatori delle due squadre risutano impossibilitati a muoversi essendo del lodigiano.“

“Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha deciso di rinviare Piacenza-Sambenedettese in programma domenica 23 febbraio alle 15 allo stadio Leonardo Garilli, luogo che dista solo 20 km da Codogno.

La Figc è in costante contatto col Ministero della Salute e al momento non ci sarebbero elementi per rinviare le partite previste nel fine settimana in Lombardia.

Fanno ovviamente eccezione i comuni oggetto dell’ordinanza, per le squadre e i calciatori che vi abitano (a Codogno sono già stati chiusi gli impianti sportivi).”