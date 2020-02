UniTE: attività regolare in Ateneo

By

Precisazione dell'Ateneo teramano in tema di coronavirus

Riportiamo il comunicato stampa dell’Università degli Studi di Teramo.

Rispetto alla notizia Ansa circa le attività di prevenzione sul Coronavirus adottate dall’ Università di Teramo, il rettore Dino Mastrocola precisa quanto segue:

“L’Università di Teramo non ha adottato nessuna misura di prevenzione circa l’allarme Coronavirus. Naturalmente, ha sospeso quelle attività che avrebbero impegnato i nostri docenti nelle regioni – Lombardia in particolare – oggetto di misure restrittive da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per quanto riguarda il normale andamento delle attività accademiche dell’Università di Teramo, questo proseguirà fatte salve eventuali ordinanze del Governo o del Ministero dell’Università”.