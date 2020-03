Abruzzo: è primavera, arriva la neve

By

Freddo, Neve, Pioggia e Vento fino a venerdì. Un motivo in più per restare a casa...

La tanto desiderata neve invernale si è presentata invece nei primi giorni di primavera.

Nevica da poche ore all’Aquila mentre sul territorio regionale il tempo è instabile.

Temperature in netto ribasso, previste piogge nelle prossime 72 ore.

Freddo, neve e pioggia il quadro esterno in questo periodo di “forzata quarantena”.

La neve, anche se sporadica, potrebbe arrivare dall’Adriatico e coprire le località del litorale abruzzese; pioggia comunque prevista e vento sostenuto.

Dunque in questa situazione metereologica con Freddo, Neve, Pioggia e Vento è favorita la permanenza tra le proprie mura di casa…

E si spera che molti (i megalomani, irriducibili masochisti) abbiano il Buon Senso di NON USCIRE fuori (IN GRUPPO) per effettuare le caratteristiche foto “in mezzo alla neve”.

Dalla giornata di venerdì in tutta la regione il tempo migliorerà e le temperatura si alzeranno secondo le medie del periodo.

RESTIAMO A CASA !!!!!!!