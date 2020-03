Aggiornamenti dalla ASL di Teramo. Segue comunicato stampa.

Dopo la conferma da parte dell’ISS della positività al COVID-19 di tutti i componenti della famiglia proveniente dalla Brianza, i pazienti restano ricoverati nel Reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale di Teramo, dove sono sottoposti a terapia antivirale, concordata già da tempo con l’Istituto Spallanzani.

“Il nostro Reparto di Malattie Infettive – dichiara il Responsabile Dr. Pierluigi Tarquini – sta rispondendo benissimo alle sollecitazioni di questa situazione di emergenza. Tutto il personale, che ringrazio di vero cuore, si dimostra flessibile e capace di gestire un’organizzazione complessa e in continuo mutamento che li sta comunque sottoponendo a dei ritmi di lavoro incessanti.

Qui abbiamo 10 posti letto a pressione negativa, che possono aumentare fino a 12 se richiesto dalla Rianimazione. Esiste una stanza dedicata al triage dei pazienti con sospetto COVID-19, dove giungono attraverso un percorso esterno dedicato e diverso dall’entrata principale. All’interno della stanza di triage è già possibile eseguire una radiografia del torace per individuare, prontamente e senza necessità di ulteriori spostamenti, una eventuale polmonite per poi procedere come da protocolli nazionali e regionali.

Abbiamo richiesto di organizzare una task force per implementare un servizio di tamponi a domicilio, per agevolare i Medici di Famiglia e il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica.”

Il Reparto di Malattie Infettive di Teramo si conferma, anche in questa circostanza, un’eccellenza tale da costituire un fondamentale avamposto per il contenimento non solo del COVID-19 ma anche di tutte le altre malattie infettive, nuove o di ritorno (come la tubercolosi), che – purtroppo – sono in aumento.

La foto gentilmente concessa da Luciano Adriani.