Aggiornamento Coronavirus del Sindaco di Teramo

Aggiornamento Coronavirus Teramo 29 marzo 2020 del sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto.

Amici, oggi è stata una giornata che ha fatto registrare un ulteriore significativo incremento di contagi sia nella nostra Regione che nel territorio provinciale. Per quanto riguarda la nostra città nella giornata odierna abbiamo avuto comunicazione di ulteriori 3 casi positivi, anche questi tutti derivanti direttamente o indirettamente dalla estensione spinta dei tamponi che abbiamo chiesto di potenziare dopo le vicende che hanno investito i presidi ospedalieri e in particolar modo l’Ospedale Mazzini. Ad oggi, pertanto, risulta che nel territorio del Comune di Teramo siamo arrivati complessivamente a 66 casi positivi. Sono giorni duri, ma dobbiamo resistere e non perdere la fiducia. Ne usciremo. Più forti. Continuerò ad aggiornarvi costantemente. Vi abbraccio tutti. Non siamo e non siete soli. Insieme ce la faremo! Gianguido