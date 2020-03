Alba Adriatica: appello del Sindaco ai proprietari di seconde case provenienti dalle “zone rosse”

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Appello del Sindaco di Alba Adriatica, Antonietta Casciotti, a tutti i proprietari di seconde case provenienti dalle zone rosse.

Alle decine di migliaia di proprietari di seconde case che soggiornano presso la nostra CITTADINA, e che rientrano dalla Regione Lombardia e dalle 11 province citate nel DPCM 8 MARZO 2020 rivolgo un invito ad assumere ogni comportamento utile e misure precauzionali nel rispetto rigoroso del DPCM 8 marzo 2020 a tutela della salute pubblica attivando anche la misura della quarantena volontaria.

Alba Adriatica è una città accogliente e continua ad esserlo ma in questo delicato momento viene richiesta a tutti noi l’attivazione di una responsabilita’ individuale a beneficio e nel rispetto della collettivita’ tutta.

In programmazione controlli sul territorio per la verifica dell’ottemperanza di tutte le prescrizioni contenute nel DPCM

Un invito che estendiamo dalle nostre pagine a tutti i comuni e anche ai residenti che tornano a casa.