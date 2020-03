Alba Adriatica: nuovo invito del Sindaco a restare a casa

Il Sindaco di Alba Adriatica Antonietta Casciotti, attraverso i social network, invita la cittadinanza a restare a casa. Un appello che noi del Martino riportiamo, non solo per la cittadina vibratiana, ma per tutta Italia.

I comportamenti responsabili di molti rischiano di essere compromessi dalla irresponsabilita’ di pochi. Il livello di allerta e’ alto.

L’ho detto e lo ripeto: la responsabilita’ e’ un dovere non una scelta. Gli avvertimenti sono quotidiani ma c’e’ ancora chi non vuole capire.

DOVETE RESTARE A CASA.

Basta a chiedermi ossessivamente se potete andare a passeggiare, in bicicletta, o a portare fuori il cane. NO, LA MIA RISPOSTA E’ NO, A MENO CHE NON CI SIANO MOTIVI DI SALUTE DOCUMENTABILI. IL Cane? LO SI PORTA FUORI NEI PRESSI DELLA PROPRIA ABITAZIONE. STATE A CASA, ORGANIZZATEVI A CASA.

LO DOVETE CAPIRE, O DOMANI SARA’ TROPPO TARDI.

Sono giorni che sono sul territorio, trovo ancora giovani nelle aree verdi, anziani in giro, mamme con bimbi nei passeggini, e passeggiatori vari. Adesso basta! Dovete stare a casa con la famiglia. Non pensate al vostro stress, ma a quello dei tanti operatori sanitari che sono allo stremo, alle forze dell’ordine che non hanno il dono dell’ubiquita’, al personale della protezione civile, e a chi deve restare al proprio posto di lavoro. Tutti voi altri dovete stare a casa. Le sigarette? Uscite a comperarle una volta a settimana; la spesa? Cavoli, organizzatevi, a domicilio, o si esce 1 max due volte alla settimana. La prima cura al virus siamo noi, concentratevi sulla vostra responsabilità e non a cercare responsabilità negli altri.

O LO CAPITE O DOMANI SARA’ TROPPO TARDI.