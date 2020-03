Altri tre casi di Coronavirus a Alba Adriatica

Riportiamo il messaggio del Sindaco di Alba Adriatica Antonietta Casciotti sui nuovi tre casi di positività nel comune vibratiano.

Cari amici,

speravo di non dovervi mai comunicare questa notizia, ma sappiamo tutti purtroppo che questa concreta possibilità poteva verificarsi. La ASL mi ha appena messo al corrente di altri 3 casi di positività al Covid 19 nella nostra Citta’.

Oltre al primo caso gia’ comunicatovi e che si trova in quarantena domiciliare obbligatoria in altro Comune, gli altri casi segnalati risultano 1 ricoverato in struttura ospedaliera e due in quarantena domiciliare obbligatoria. Per quanto concerne il caso di positivita’ segnalato al Sindaco di Corropoli e risultato residente ad Alba Adriatica il soggetto e’ in quarantena obbligatoria in altro Comune.

La stessa Azienda Sanitaria Locale ha attivato tutte le procedure del caso, rintracciando i soggetti entrati in contatto con i pazienti.

Da informazioni assunte tutti i soggetti sono in soddisfacenti condizioni di salute, a tutti va il nostro sostegno, un augurio sincero di pronta guarigione e rispetto per la delicata situazione che stanno vivendo.

Ricordo che il personale del servizio sanitario è preposto all’indagine epidemiologica quindi contatta tutte le persone che sono state a stretto contatto con i positivi al virus e ravvisata la necessità, la stessa Asl, avvia la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, l’operatore sanitario esercita la sorveglianza attiva durante l’isolamento.

Questa mappatura è fondamentale come è cruciale rispettare il divieto di uscire di casa se posti in quarantena.

Si raccomanda che qualora ognuno di noi ravvisi delle sintomatologie influenzali di contattare telefonicamente il medico di base se residente o la Asl senza spostarci di casa e non accogliamo in casa nessuno che non appartenga al nucleo familiare.

Mi preme, in questo momento, ringraziarvi ad uno ad uno poiché state dimostrando senso di responsabilità e rispetto delle regole imposte. Regole e indicazioni che vi raccomando, ancora una volta, di continuare a seguire rigorosamente.

Vi terrò costantemente aggiornati tramite questa pagina e a tutti non verra’ meno il nostro sostegno.

Non siamo e non siete soli.