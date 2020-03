Ascoli: 23 convocati. La Quaterna Arbitrale

By

Squadra e Staff in partenza verso la Liguria. Sosta a Coverciano.

ASCOLI PICENO – Sono 23 i bianconeri convocati da Mister Stellone per la trasferta di Chiavari.

Non recupera Padoin, che si aggiunge alle assenze dei lungodegenti Beretta, Ranieri, Rosseti e a quella dello squalificato Brosco.

PORTIERI: Leali, Marchegiani, Novi

DIFENSORI: Andreoni, Ferigra, Gravillon, Pucino, Sernicola, Valentini

CENTROCAMPISTI: Brlek, Cavion, Costa Pinto, Covic, Eramo, Petrucci, Piccinocchi, Sankoh, Troiano ATTACCANTI: Matos, Morosini, Ninkovic, Scamacca, Trotta Squadra e staff sono in partenza per Coverciano, dove domattina sosterranno l’allenamento di rifinitura prima di trasferirsi a Chiavari.

LA QUATERNA ARBITRALE

Ivan Robilotta di Sala Consilina è l’Arbitro designato per dirigere V. ENTELLA-ASCOLI, match valido per la 28^ giornata del Campionato di Serie BKT, in programma domenica 8 marzo alle ore 15:00 al “Comunale” di Chiavari.

Gli Assistenti sono Gamar Mokhtar della sezione di Lecco e Damiano Margani di quella di Latina.

Quarto Ufficiale Lorenzo Illuzzi di Molfetta.