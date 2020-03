Ascoli-Chievo: pari nel silenzio

By

ASCOLI PICENO – Pari e patta tra bianconeri e clivensi in un ambiente surreale.

Ascoli-ChievoVerona si è giocata a “porte chiuse” per l’allarme Covid-19 senza spettatori sugli spalti.

Primo tempo a favore dei veneti che passano in vantaggio con Djordjevic su assist di Vignato, classe 2000 migliore in campo.

Nel secondo tempo sale l’Ascoli anche grazie agli ingressi in campo di Trotta e Morosini.

La rete del pareggio è siglata da Ninkovic dopo una rovinosa ribattuta in area dei difensori clivensi.

A fine gara entrambe le squadre sfiorano il gol del vantaggio ma, sostanzialmente, il pari risulta il risultato più giusto.

Ammonito Brosco che, diffidato, non sarà utilizzabile per la trasferta di Chiavari, domenica prossima 8 marzo ore 15:00, contro la Virtus Entella.

TABELLINO E CRONACA

Mercoledì 4 marzo 2020 ore 18:50.

Stadio “Cino e Lillo Del Duca”

ASCOLI-CHIEVOVERONA 1-1 (0-1)

RETI: 38pt Djordjevic (C); 26st Ninkovic (A)

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Andreoni, Brosco, Valentini, Sernicola; Piccinocchi (23st Trotta), Petrucci (13st Morosini), Cavion; Brlek; Ninkovic; Scamacca (32st Eramo)..

A disp.: Marchegiani, Pucino, Ferigra, Padoin, De Alcantara, Troiano, Pinto, Covic, Matos. All.: Roberto Stellone.

CHIEVO (4-3-2-1): Semper; Dickmann, Leverbe, Cesar, Renzetti; Esposito (41st Zuelli), Obi (20st Di Noia), Segre; Vignato, Giaccherini; Djordjevic (27st Meggiorini).

A disp.: Nardi, Cotali, Vaisanen, Frey, Rigione, Ivan, Karamoko, Morsay, Grubac. All.: Alfredo Aglietti.

Arbitro: Eugenio Abbattista della sezione di Molfetta

Assistenti: Orlando Pagnotta (Nocera Inferiore) e Alessio Saccenti (Modena).

Quarto Ufficiale: Federico Dionisi (L’Aquila).

NOTE: Cielo coperto, Temperatura 10 gradi circa. Maglie: Ascoli a strisce verticali bianconere, Chievo gialla con maniche blu.

Spettatori: gara a “porte chiuse” per allarme COVID-19.

Angoli: 6-2 per l’Ascoli.

Ammoniti: 33pt Brlek (A), 12st Obi (C), 31st Vignato (C), 39st Dickmann (C), 46st Brosco (A).

Recupero: 0pt; 4st.

CRONACA

1° tempo

4 Djordjevic scalda le mani a Leali che blocca la sfera senza difficoltà.

Ritmi compassati e bassi, il Chievo ha il pallino del gioco l’Ascoli contiene.

19 da calcio di punizione la testa di Scamacca sopra la traversa: è il primo tiro in porta dei bianconeri.

25 Vignato al volo sopra la traversa.

28 Tiro fortissimo di Petrucci da fuori area provvidenziale intervento sulla destra del portiere croato Semper in calcio d’angolo, primo dell’incontro.

33 Ammonito Brlek

38 Vantaggio Chievo. Ancora dal fondo destro un tiro in diagonale del classe 2000 Vignato viene deviato da Djordjevic in rete.

Avvio leggero con predominio Chievo fino alla mezzora quando il tiro di Petrucci impegna il portiere avversario che devia in calcio d’angolo. Poi risale il Chievo soprattutto dal fronte d’attacco destro. In grande spolvero il classe 2000 Vignato che porge l’assist a Djordjevic al 38° per il vantaggio clivense.

2° tempo

Nessun cambio.

10 Ancora Vignato che dalla destra in diagonale sfiora la rete.

12 Ammonito Obi.

16 punizione dal limite per fallo di Segre su Ninkovic. 17 Tira Ninkovic, alto sopra la traversa.

Ora l’Ascoli costringe i clivensi a difendersi.

22 Gran tiro da fuori area di Brosco che sorvola di poco il montante.

24 Trotta su assist di Morosini impegna Semper.

26 Il pareggio di Ninkovic su deviazione della difesa clivense. Al centro area supera il portiere avversario alla sua sinistra.

Il Chievo sembra essere sulle gambe, in difficoltà atletica. L’Ascoli invece è rinvigorito dalle entrate di Trotta e Morosini.

31 Ammonito Vignato.

34 botta e risposta: prima l’Ascoli sfiora il vantaggio con Trotta poi Vignato. In entrambe le occasioni grandi gli interventi dei portieri.

La partita si accende.

38 Meggiorini di testa, Leali para.

39 Ammonito Dickmann.