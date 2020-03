Ascoli, CoronaVirus: rischia di saltare il match contro il Chievo

ASCOLI PICENO – Dopo il Comunicato del governatore delle Marche Luca Ceriscioli diramato pochi minuti fa (“Visto l’aggravarsi della situazione, poiché nelle Marche siamo arrivati a due decessi e oltre 60 casi di Coronavirus, diffusi principalmente nella provincia di Pesaro Urbino, oggi estesi anche nelle province di Ancona e Macerata, emettiamo una nuova ordinanza. Adottiamo le misure necessarie a contenere la diffusione del contagio, a partire dalle 00del 4 marzo fino alle ore 24 dell’8 marzo, su tutto il territorio regionale. Quindi in questo periodo in tutte le Marche sono sospese le attività didattiche e le manifestazioni pubbliche di qualsiasi natura“), si prospetta il rinvio del match Ascoli-ChievoVerona in programma alla Stadio Del Duca domani mercoledì 4 marzo alle ore 18:50.

Probabile, comunque, anche la soluzione di giocare a “porte chiuse”.

In effetti Ascoli-Chievo, nel caso venisse fermata, sarebbe la seconda gara rinviata in Serie B; curioso e strano è il fatto che, per la seconda volta, non si giocherebbe nel centro Piceno, fuori dalla “zona rossa” dell’Allarme CoronaVirus…

“Porte aperte” (difficile), Rinvio o “porte chiuse”: nelle prossime ore la comunicazione ufficiale.