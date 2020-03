Ascoli: interventi a distanza per assistenza domiciliare e scolastica

L’Amministrazione Comunale informa la cittadinanza che, a partire dalla prossima settimana, saranno attivati alcuni interventi a distanza in favore della fascia più debole della popolazione. Nel dettaglio, verranno riconvertiti in modalità agile tutti i servizi di assistenza domiciliare educativa per disabili e minori e di assistenza scolastica per alunni disabili, attualmente sospesi a causa delle misure di prevenzione per limitare il contagio da Covid-19. «Vogliamo dare risposte concrete alle famiglie che stanno affrontando questo difficile periodo, fornendo un valido aiuto a tutti i ragazzi con disabilità del nostro territorio» ha spiegato il sindaco Marco Fioravanti. «Le attività di supporto a distanza saranno svolte grazie al lavoro di educatori e assistenti all’autonomia della Cooperativa Sociale P.A.Ge.F.Ha. Onlus, che già gestisce i servizi educativi e scolastici su incarico dell’amministrazione comunale. Gli interventi​ da adottare saranno concordati con le famiglie e con gli insegnanti di sostegno, in continuità con quelli già attuati prima della sospensione, secondo modalità operative differenziate e adeguate ai progetti educativi di ciascun utente». Soddisfatto anche l’assessore ai servizi sociali Massimiliano Brugni: «I servizi a distanza saranno declinati in attività educative di carattere ludico e didattico proposte dagli operatori tramite chat room, videoconferenze e tutorial. L’obiettivo è quello di incrementare l’autonomia degli utenti, fornendo al tempo stesso un valido sostegno alle famiglie per far fronte alle esigenze educative dei loro figli».

