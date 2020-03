By

ASCOLI PICENO – La città delle cento torri risulta la rocca forte contro il Coronavirus, attualmente è la città meno ‘positiva’ della sua Regione.

Salgono, però, a 394 i casi positivi nella regione marchigiana un 71 persone in più rispetto a ieri.

Aumentano anche i decessi: una vittima, un 94enne che era stato ricoverato nel Nord delle Marche.

Le stime: sono 54 i ricoverati in terapia intensiva, 156 quelli in terapia intensiva, 171 in isolamento domiciliare.

Il maggiore numero di casi positivi – secondo l’ANSA -resta nella provincia di Pesaro Urbino, 296, seguita da Ancona, 81, Macerata, 11, Fermo 6, mentre Ascoli rimane l’unica provincia senza casi.

I casi e contatti in isolamento domiciliare sono saliti a 1.744, tra cui 298 operatori sanitari.