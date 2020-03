By

“Non facciamoci prendere dal panico, ve lo chiedo con il cuore.Restiamo calmi, uniti e cerchiamo ancor di più di mettere in pratica tutte le misure e le accortezze necessarie per evitare ulteriori contagi.Restate a casa, facciamo in modo che questo contagio resti un caso isolato.Dimostriamo che Ascoli e gli ascolani sono capaci di vincere insieme questa battaglia”.

Con queste parole il Sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, annuncia il primo caso di coronavirus nella città marchigiana.