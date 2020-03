Atessa: la Sevel si ferma fino a domenica

ATESSA- Il Gruppo Fca chiude temporaneamente alcuni impianti italiani nell’ambito delle misure per contrastare la diffusione del Coronavirus. Si fermano le fabbriche di Pomigliano oggi, mercoledì 11 marzo, giovedì e venerdì; Melfi e la Sevel di Atessa _ la più grande fabbrica d’Abruzzo in Val di Sangro.

In particolare per lo stabilimento Sevel di Atessa, l’azienda ha comunicato alle Rsa che a partire dal primo turno di domani mattina, giovedì 12 marzo, e fino a domenica la fabbrica verrà fermata per riorganizzarsi in modo da rispettare il decreto del governo. A partire da lunedì abbasserà i volumi produttivi e lavorerà con personale ridotto. Inoltre l’azienda provvederà a richiedere la cassa integrazione per coprire i lavoratori che rimarranno a casa sia nella fermata totale sia nei giorni successivi.

La Fiom, attraverso il segretario generale Alfredo Fegatelli, ritiene importante questo primo risultato. E annuncia che vigilerà con le sue RSA/RLS affinché l’azienda rispetti tutti i decreti del Governo.