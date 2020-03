Chieti – Covid 19: notizie positive a fine giornata

CHIETI – Notizie incoraggianti in merito al Codiv 19 a fine giornata:

A Vasto i 44 ragazzi del Liceo Scientifico “Mattioli” hanno concluso con esito favorevole il periodo di sorveglianza attiva mediante isolamento domiciliare fiduciario. Nessuno di loro ha manifestato sintomi in questo periodo o è risultato contagiato.

Come si ricorderà, per gli studenti era scattata la misura di sorveglianza poiché avevano avuto contatti con una persona risultata positiva al test.

Dall’Ospedale di Chieti sono stati dimessi due pazienti: un maschio di 32 anni e una femmina, risultati entrambi negativi a due test di controllo. I due pazienti dimessi oggi, in un primo momento erano stati trovati positivi e quindi ricoverati in reparto, poi i successivi test hanno stabilito che sono entrambi negativi. Nel reparto Malattie infettive restano ricoverati dieci pazienti, dei quali due in attesa di conferma al test di accertamento per il Coronavirus.