Colonnella: consigli per la raccolta indifferenziata per chi è positivo o in quarantena

Il Comune di Colonnella, attraverso i social network, ha comunicato i seguenti consigli.

Raccolta Differenziata se SEI IN QUARANTENA o SEI POSITIVO

– NON DIFFERENZIARE PIU’ I RIFIUTI

– UTILIZZARE DUE O TRE SACCHETTI (UNO DENTRO L’ALTRO) ALL’INTERNO DEL CONTENITORE PER L’INDIFFERENZIATO

– TUTTI I RIFIUTI (VETRO, PLASTICA, CARTA, ECC…)VANNO GETTATI NELLA RACCOLTA INDIFFERENZIATA

– INDOSSANDO I GUANTI MONOUSO CHIUDI BENE I SACCHETTI, SENZA SCHIACCIARLI CON LE MANI, UTILIZZANDO I LACCI DI CHIUSURA O IL NOSTRO ADESIVO

– I GUANTI MONOUSO VANNO GETTATI NEL NUOVO SACCHETTO PER L’INDIFFERENZIATA