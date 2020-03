Colpo di coda del Delfino che mette la testa fuori acqua: il Pescara torna a vincere nel derby contro l’Ascoli per 2-1

PESCARA – Dopo 3 sconfitte consecutive il Pescara torna a vincere in Serie B e lo fa in grande stile contro l’Ascoli con il risultato di 2-1. Una perla di Memushaj regala i 3 punti al Delfino dopo una partita intensa, maschia come solo i derby sanno regalare.

Nel primo tempo solo un dettaglio poteva sbloccare il match: Leali sbaglia un disimpegno regalando il pallone a Galano al limite dell’area, il quale aspetta la sovrapposizione di Busellato che trafigge il portiere marchigiano sul primo palo. La reazione dell’Ascoli non tarda ad arrivare, anzi poco prima del fischio finale della prima frazione c’è il pareggio bianconero con Morosini che piazza il pallone all’angolino alle spalle di Fiorillo. Nella ripresa il Pescara è più cattivo, agonistico, determinato per portare a casa i tre punti. In un paio di occasioni Clemenza va vicino al bersaglio grosso, così come Bettella che di testa su calcio d’angolo batte Leali ma non Scamacca che salva sulla linea. A 10′ dal termine della partita Memushaj si inventa il gol della domenica: dal lato corto sinistro dell’area calcia verso la porta, il pallone bacia la traversa ed entra in rete facendo esplodere l’Adriatico. Gli Dei del calcio decidono di tifare i padroni di casa quando un doppio palo in pieno recupero nega il pareggio all’Ascoli.

PESCARA (4-3-2-1): Fiorillo; Zappa (85′ Drudi), Bettella, Scognamiglio, Masciangelo; Busellato, Palmiero, Memushaj; Galano, Clemenza; Maniero (10′ Borrelli, 66′ Bocic). A disp.: Alastra, Farelli, Campagnaro, Melegoni, Bruno, Pavone, Marafini. All.: Legrottaglie

ASCOLI (4-4-2): Leali; Pucino, Brosco, Gravillon, Padoin; Eramo (81′ Piccinocchi), Petrucci (67′ Brlek), Cavion, Morosini (71′ Ninkovic); Trotta, Scamacca. A disp.: Marchegiani, Novi, Valentini, Andreoni, Ferigra, De Alcantara, Sernicola, Covic. All.: Stellone

ARBITRO: Marinelli di Tivoli

RETI: 43′ Busellato (P), 46′ Morosini (A), 80′ Memushaj (P)

NOTE: ammoniti Gravillon (A), Memushaj (P), Scamacca (A), Eramo (A), Trotta (A), Brlek (A), Cavion (A). Rec. 2′ pt, 5′ st