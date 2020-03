TEST

In collaborazione con Isinnova, la Comelec Srl, azienda distributrice e produttrice di componenti elettronici ed elettromeccanici, sta partecipando al progetto “Easy Covid-19” per la produzione di valvole di raccordo in stampa 3D. Esse serviranno per trasformare la maschera Easybreath di Decathlon Italia, in un respiratore di emergenza per gli ospedali. Il materiale utilizzato per la produzione sarà il Nylon PA12.