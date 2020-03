Comunicato stampa del Sindaco di Alba Adriatica

COMUNICATO STAMPA

Sono giorni impegnativi per la Comunità tutta, alla quale vengono richiesti sacrifici e comportamenti virtuosi.

Il Sindaco, il Vicesindaco e l’Amministrazione tutta non si risparmiano in una faticosa attività di contenimento della diffusione del virus COVID-19.

In questa attività siamo affiancati quotidianamente dal personale del comune presente sul proprio posto di lavoro nel rispetto delle raccomandazioni precauzionali.

In questo momento delicato ringraziamo tutto il personale e gli Agenti di Polizia Locale per la quotidiana opera di controllo del territorio e per la rinuncia volontaria alle ferie che erano già state concesse, assicurando il rientro in servizio e la disponibilità al lavoro straordinario.

Il Comando di Polizia Locale impegnato nel monitoraggio e nei servizi di controllo comunica i seguenti risultati:

-persone controllate n. 136

-persone denunciate ex art. 650 cp n. 3

-esercizi commerciali controllati n. 230

-sopralluoghi in appartamenti n. 150 con n. 60 persone controllate ai sensi delle ordinanze n. 2/2020 e 3/2020 del Governatore Regione Abruzzo.

Si ringraziano inoltre tutti i dipendenti coinvolti nell’attivazione del COC, la Protezione Civile, sezione locale, la Croce Rossa e Croce Bianca, attivi nei servizi di monitoraggio del territorio e nel servizio di assistenza e ausilio rivolto a persone sole over 65 e fasce deboli (consegna a domicilio di prodotti alimentari, generi di prima necessità e farmaci).

Ringraziamo la locale Stazione e Compagnia dei Carabinieri per il supporto che quotidianamente assicurano.

E’ necessario però essere realisti e prepararci alla probabilità che ci possano essere anche altri casi di contagio, oltre al caso già pubblicato dalla Regione Abruzzo nel pomeriggio di ieri.

Su tutto il territorio regionale assistiamo purtroppo ad una crescita esponenziale dei contagi anche in connessione con l’incremento del numero dei tamponi effettuati.

Dobbiamo quindi ribadire ulteriormente la necessità di restare a casa e di rispettare con maggior rigore le misure restrittive previste dal decreto e le raccomandazioni del Sindaco.

La migliore cura al virus siamo NOI.

La speranza va alimentata con azioni e comportamenti di consapevolezza e responsabilità; solidarietà, umanità e condivisione vanno concretamente testimoniate come Alba Adriatica sa fare, anche attraverso un responsabile e rispettoso uso dei social.

CONTO SU DI VOI

Il Vostro Sindaco